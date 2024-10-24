В Сухопутных войсках сделали заявление о коррупции в ТЦК

Сухопутные войска ВСУ способствуют наказанию коррупционеров в системе мобилизации. Для этого налажено сотрудничество с правоохранительными органами.﻿ Со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он отметил, что нулевая толерантность к коррупции - единственное, что позволит искоренить злоупотребления в системе комплектования.

"За последние месяцы командование Сухопутных войск наладило тесное взаимодействие с правоохранительными органами по разоблачению фактов предоставления/получения неправомерной выгоды в системе мобилизации" , - добавил Павлюк.

По его словам, Сухопутные войска наращивают усилия для наказания всех коррупционеров.

"Резонансные задержания нарушителей закона происходят при прямой инициативе и всестороннего содействия командования Сухопутных войск на всех этапах" , - добавил Павлюк.

Напомним, сегодня, 24 октября, стало известно, что украинские правоохранители разоблачили схему в Голосеевском районном ТЦК в Киеве.

Участники схемы "продавали" мужчинам "белые билеты", их стоимость составляла от 2 тысяч до 15 тысяч долларов.

У фигурантов обнаружили более 1 млн долларов наличными.