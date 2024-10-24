У Сухопутних військах зробили заяву про корупцію у ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ сприяють покаранню корупціонерів у системі мобілізації. Для цього налагоджено співпрацю з правоохоронними органами. З посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Він зазначив, що нульова толерантність до корупції - єдине, що дозволить викорінити зловживання у системі комплектування.

"За останні місяці командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди у системі мобілізації" , - додав Павлюк.

За його словами, Сухопутні війська нарощують зусилля для покарання всіх корупціонерів.

"Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування Сухопутних військ на всіх етапах" , - додав Павлюк.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, стало відомо, що українські правоохоронці викрили схему у Голосіївському районному ТЦК у Києві.

Учасники схеми "продавали" чоловікам "білі квитки", їхня вартість становила від 2 тисяч до 15 тисяч доларів.

У фігурантів виявили понад 1 млн доларів готівкою.