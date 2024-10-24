Индия блокирует вступление Турции в БРИКС - Bild

В преддверии 16-го саммита БРИКС Турция подала заявку на ассоциированное членство в группе. Однако на итоговой пресс-конференции второго дня саммита на эту тему не было сделано никаких заявлений. Со ссылкой на Bild, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Эксперт по внешней политике Турции в аналитическом центре США "Фонд Карнеги за международный мир" Синан Юльген подчеркнул, что не было даже голосования по вступлению Турции в БРИКС.

По данным турецкого эксдипломата, присоединению Турции к БРИКС мешает Индия, мол, из-за хороших отношений Анкары с враждебным для Дели Пакистаном.

Юльген объяснил, что есть несколько причин желания Эрдогана присоединиться к БРИКСу. Прежде всего, речь идет об усилении "стратегической автономии" посредством этой платформы. Кроме того, Анкара таким образом может хотеть продемонстрировать свое разочарование из-за позиции ЕС, тормозящего вопросы членства Турции, а также модернизации таможенного союза ЕС.

"Политический престиж" - еще один из мотивов Эрдогана. Президент хочет показать, "что он может сидеть за столами НАТО и БРИКС одновременно" , - говорит эксперт.

Критики, впрочем, говорят, что такими маневрами Эрдоган, считающий себя посредником на международной арене, наоборот загнал свою страну во внешнеполитическую изоляцию.

В то же время, издание отметило, что заявка Турции разозлила ее западных партнеров прежде всего союзников по НАТО.

Напомним, что на днях в России проходит масштабный саммит БРИКС, в котором приняли участие представители стран-кандидатов на вступление в организацию.

При этом на саммит приехал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который летом отказался ехать на украинский саммит мира в Швейцарии.

Ранее сегодня Зеленский сделал резкое заявление о путинском саммите БРИКС в Казани.