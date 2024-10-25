Блинкен встретится в Лондоне с лидерами Иордании, ОАЭ и Ливана – CNN

В пятницу, 25 октября, государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Лондон, где встретится со своими иорданским и эмиратским коллегами, а также временным премьер-министром Ливана.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Встречи с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бин Заидом аль-Нахайяном, вероятно, будут посвящены усилиям, направленным на поддержку планов по обеспечению стабильности, безопасности и восстановления в Секторе Газа после завершения войны.

В то же время, встреча Блинкена со временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати будет посвящена израильской военной кампании против "Хезболлы", приведшей к массовым жертвам среди гражданского населения Ливана, в частности в столице Бейруте.

На пресс-конференции в четверг госсекретарь США заявил, что борьба Израиля против "Хезболлы" "не может привести - и не должна привести - к затяжной кампании" в Ливане. Он призвал Израиль принять необходимые меры для предотвращения вреда гражданскому населению, ливанским военным и миротворцам ООН.

Визит Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 октября начал визит на Ближний Восток.

Дипломат посетил Израиль, Саудовскую Аравию и Катар. Во время поездки Блинкен пытался не допустить эскалации и расширения войны в контексте запланированного удара возмездия Израиля по Ирану за ракетную атаку 1 октября.

Также Блинкен пытался договориться об освобождении заложников и достижении прекращения огня в Секторе Газа после убийства лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.

Эти усилия, похоже, принесли определенный прогресс, поскольку Блинкен и его катарский коллега объявили, что переговоры возобновятся на этих выходных. Однако вряд ли стоит ожидать прорыва до выборов в США.

Ранее в США призвали Израиль уменьшить количество и масштабы обстрелов ливанской столицы Бейрута.