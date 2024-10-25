Закулисье саммита БРИКС: инструкция пропагандистам и масштабная кампания ботов
Кремль пытается представить саммит БРИКС в Казани, как свидетельство широкой международной поддержки России, особенно для внутренней аудитории в России, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило 24 октября, что ознакомилось с инструкцией Администрации президента России для российских государственных СМИ и пропагандистов с рекомендациями относительно того, как освещать саммит БРИКС в Казани.
По сообщениям, в инструкции выделены три темы:
- Президент России Владимир Путин является "неформальным лидером мирового большинства";
- западные элиты "паникуют";
- на Западе в целом царит "тревога".
Как сообщается, Кремль приказал СМИ сообщать, что саммит БРИКС "привлекает внимание всего мира" и доказывает, что "попытки изолировать" Россию после ее полномасштабного вторжения в Украину "провалились".
Meduza сообщила, что СМИ должны освещать, как Путин устанавливает "стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением", в отличие от якобы "быстротечных альянсов" Запада (НАТО в этом году отметило 75-летие).
ISW отмечает, что российские государственные СМИ и пропагандисты опубликовали статьи, освещающие многие из этих тем, иногда даже слово в слово, как это написано в пособии".
24 октября российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что пророссийские боты в российской социальной сети "ВКонтакте" (ВК) за два дня оставили более 10 000 комментариев о саммите БРИКС, что, как сообщается, является одной из самых масштабных кампаний ботов Кремля за последнее время.
Боты продвигали идею о том, что Россия не является международно изолированной, что влияние БРИКС растет, что антироссийские санкции уменьшаются, и что российские войска достигают успехов в Украине.
Российский инсайдерский источник сообщил 24 октября, что неназванные источники, связанные с Кремлем, заявили, что страны БРИКС в основном не поддерживают позицию России в отношении ее войны в Украине, что заставляет Кремль отодвинуть эту тему на задний план, чтобы достичь какого-то "серьезного международного объединения". Инсайдерский источник утверждал, что на многочисленных встречах во время саммита обсуждались мирные предложения Китайской Народной Республики (КНР) и Бразилии, которые предпочитают Россию, но эти дискуссии "в конечном итоге не привели ни к чему".
По оценке ISW от 23 октября, принятие Казанской декларации на второй день саммита БРИКС продемонстрировало, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, которой желает Кремль.
Ключевые выводы ISW за 24 октября:
- Президент России Владимир Путин не смог отрицать присутствие северокорейских военных на территории России 24 октября.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул, что белорусские войска не будут воевать в Украине, и, похоже, поставил под сомнение вероятные попытки президента России Владимира Путина привлечь северокорейские войска к войне России против Украины в этом процессе.
- По сообщениям, Кремль пытается представить саммит БРИКС в Казани, Республика Татарстан, как свидетельство широкой международной поддержки России - особенно для внутренней аудитории в России.
- Президент России Владимир Путин попытался продемонстрировать уверенность россиян в способности российских военных отразить украинские операции в Курской области на пресс-конференции после саммита БРИКС 24 октября.
- Украинские власти расследуют очередную казнь украинских военнопленных на Покровском направлении на фоне участившихся казней российскими войсками военнопленных на всем театре боевых действий.
- Украинские войска недавно продвинулись вперед в Курской области, а также вблизи Торецка и Покровска.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Кременной и Северска.
- По сообщениям, Министерство внутренних дел (МВД), Министерство обороны (МО) и Росгвардия имеют собственные подразделения "Ахмата", которые выполняют различные функции в разных секторах фронта и тыла.