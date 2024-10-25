Закулісся саміту БРІКС: інструкція пропагандистам і масштабна кампанія ботів

Кремль намагається представити саміт БРІКС у Казані, як свідчення широкої міжнародної підтримки Росії, особливо для внутрішньої аудиторії в Росії, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російське опозиційне видання "Медуза" повідомило 24 жовтня, що ознайомилося з інструкцією Адміністрації президента Росії для російських державних ЗМІ та пропагандистів з рекомендаціями щодо того, як висвітлювати саміт БРІКС у Казані.

За повідомленнями, в інструкції виділено три теми:

Президент Росії Володимир Путін є "неформальним лідером світової більшості";

західні еліти "панікують";

на Заході в цілому панує "тривога".

Як повідомляється, Кремль наказав ЗМІ повідомляти, що саміт БРІКС "привертає увагу всього світу" і доводить, що "спроби ізолювати" Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну "провалилися".

Meduza повідомила, що ЗМІ повинні висвітлювати, як Путін встановлює "стратегічні зв'язки, які не обмежуються одним напрямком", на відміну від нібито "швидкоплинних альянсів" Заходу (НАТО цього року відзначило 75-річчя).

ISW зазначає, що російські державні ЗМІ та пропагандисти опублікували статті, що висвітлюють багато з цих тем, іноді навіть слово в слово, як це написано в посібнику".

24 жовтня російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що проросійські боти в російській соціальній мережі "ВКонтакте" (ВК) за два дні залишили понад 10 000 коментарів про саміт БРІКС, що, як повідомляється, є однією з наймасштабніших кампаній ботів Кремля за останній час.

Боти просували ідею про те, що Росія не є міжнародно ізольованою, що вплив БРІКС зростає, що антиросійські санкції зменшуються, і що російські війська досягають успіхів в Україні.

Російське інсайдерське джерело повідомило 24 жовтня, що неназвані джерела, пов'язані з Кремлем, заявили, що країни БРІКС в основному не підтримують позицію Росії щодо її війни в Україні, що змушує Кремль відсунути цю тему на задній план, щоб досягти якогось "серйозного міжнародного об'єднання". Інсайдерське джерело стверджувало, що на численних зустрічах під час саміту обговорювалися мирні пропозиції Китайської Народної Республіки (КНР) і Бразилії, які надають перевагу Росії, але ці дискусії "в кінцевому підсумку не привели ні до чого".

За оцінкою ISW від 23 жовтня, прийняття Казанської декларації на другий день саміту БРІКС продемонструвало, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль.

Ключові висновки ISW за 24 жовтня: