Курс валют НБУ на 25 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 25 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 октября, упал на 1 коп до 41.2630 за 1 доллар.

Евро подорожал на 11 коп до 44.5413 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.5264 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 47.6643 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2568 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.263 000 EUR Евро 44.541 300 GBP Фунт стерлингов 53.526 400 CHF Швейцарский франк 47.664 300 PLN Польский злотый 10.256 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.