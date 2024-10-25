Курс валют НБУ на 25 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 25 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 октября, упал на 1 коп до 41.2630 за 1 доллар.
Евро подорожал на 11 коп до 44.5413 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.5264 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 47.6643 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2568 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.263000
|EUR
|Евро
|44.541300
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.526400
|CHF
|Швейцарский франк
|47.664300
|PLN
|Польский злотый
|10.256800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.