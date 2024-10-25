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Курс валют НБУ на 25 октября

Курс валют НБУ на 25 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 25 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 октября, упал на 1 коп до 41.2630 за 1 доллар.

Евро подорожал на 11 коп до 44.5413 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 53.5264 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 47.6643 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.2568 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.263000 --0.0109
EUR Евро 44.541300 +0.1058
GBP Фунт стерлингов 53.526400 +0.0623
CHF Швейцарский франк 47.664300 +0.0973
PLN Польский злотый 10.256800 +0.0222

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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