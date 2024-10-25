Курс валют НБУ на 25 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 25 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 жовтня впав на 1 коп до 41.2630 за 1 долар.

Євро подорожчав на 11 коп. до 44.5413 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 53.5264 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 47.6643 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2568 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,263 000 EUR Євро 44.541 300 GBP Фунт стерлінгів 53.526 400 CHF Швейцарський франк 47.664 300 PLN Польський злотий 10.256 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.