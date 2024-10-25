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Курс валют НБУ на 25 жовтня

Курс валют НБУ на 25 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 25 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 жовтня впав на 1 коп до 41.2630 за 1 долар.

Євро подорожчав на 11 коп. до 44.5413 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 53.5264 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 47.6643 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2568 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,263 000 --0.0109
EUR Євро 44.541 300 +0.1058
GBP Фунт стерлінгів 53.526 400 +0.0623
CHF Швейцарський франк 47.664 300 +0.0973
PLN Польський злотий 10.256 800 +0.0222

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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