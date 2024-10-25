Курс валют НБУ на 25 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 25 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 24 жовтня впав на 1 коп до 41.2630 за 1 долар.
Євро подорожчав на 11 коп. до 44.5413 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 53.5264 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 47.6643 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.2568 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,263 000
|EUR
|Євро
|44.541 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.526 400
|CHF
|Швейцарський франк
|47.664 300
|PLN
|Польський злотий
|10.256 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.