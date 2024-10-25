Россияне ночью атаковали Киев ударными дронами, вспыхнул пожар

Российская армия в ночь на 25 октября подвергла Киев дроновой атаке, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Уже 15-я воздушная атака на Киев за 25 дней октября! И снова враг — Российская Федерация — применил исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории Курской области и Краснодарского края. На столицу барражирующие боеприпасы заходили 2 большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз — примерно в 3 ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались приблизительно 4 часа" , — рассказал він.

За это время обнаружили и разными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезвредили "до полутора десятков" дронов, угрожавших городу.

Зафиксировано падение обломков. В Дарницком районе произошел пожар на открытой территории, горели деревья и трава.

По словам Попко, информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Как сообщалось, за прошедшие сутки российская авиация сбросила на территорию Украины более 100 управляемых авиабомб.