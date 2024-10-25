Росіяни вночі атакували Київ ударними дронами, спалахнула пожежа

Російська армія в ніч на 25 жовтня піддала Київ дроновій атаці, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Вже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог — Російська Федерація — застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю. На столицю баражуючі боєприпаси заходили 2 великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге — приблизно о 3 ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години" , — розповів він.

За цей час виявили та в різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкодили "до півтора десятка" дронів, що загрожували місту.

Зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі сталася пожежа на відкритій території, горіли дерева та трава.

За словами Попка, інформація щодо потерпілих не надходила. Дані уточнюються.

Як повiдомлялось, минулої доби російська авіація скинула на територію України більше 100 керованих авіабомб.