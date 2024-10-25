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Российские потери в Украине перевалили за 685 тысяч в живой силе

Российские потери в Украине перевалили за 685 тысяч в живой силе
Фото: wikimedia.org

Россия в своей захватнической войне против Украины уже потеряла убитыми и ранеными более 685 тысяч солдат – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 630 захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 685 910 (+1630) человек,
  • танков – 9 097 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 287 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 19 753 (+34) ед,
  • РСЗО – 1 238 (+2) ед,
  • средств ПВО – 982 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 670 (+73),
  • крылатых ракет – 2 625 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 27 365 (+79) ед,
  • специальной техники – 3 535 (+22) ед.

Данные уточняются.

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