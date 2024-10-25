Російські втрати в Україні перевалили за 685 тисяч у живій силі
Росія у своїй загарбницькій війні проти України уже втратила убитими і пораненими понад 685 тисяч солдатів – лише за минулу добу Сили оброни знешкодили 1 630 загарбників, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 685 910 (+1630) осіб,
- танків – 9 097 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 18 287 (+33) од,
- артилерійських систем – 19 753 (+34) од,
- РСЗВ – 1 238 (+2) од,
- засобів ППО – 982 (+1) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 670 (+73),
- крилатих ракет – 2 625 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 365 (+79) од,
- спеціальної техніки – 3 535 (+22) од.
Дані уточнюються.