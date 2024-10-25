Російські втрати в Україні перевалили за 685 тисяч у живій силі

Росія у своїй загарбницькій війні проти України уже втратила убитими і пораненими понад 685 тисяч солдатів – лише за минулу добу Сили оброни знешкодили 1 630 загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 685 910 (+1630) осіб,

танків – 9 097 (+7) од,

бойових броньованих машин – 18 287 (+33) од,

артилерійських систем – 19 753 (+34) од,

РСЗВ – 1 238 (+2) од,

засобів ППО – 982 (+1) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 670 (+73),

крилатих ракет – 2 625 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27 365 (+79) од,

спеціальної техніки – 3 535 (+22) од.

Дані уточнюються.