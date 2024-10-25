Ночная атака дронов на Киевщину: повреждена ЛЭП, вспыхнули два пожара
Киевская область подверглась российскому дроновому удару 25 октября, в регионе работала ПВО, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.
"Ночью враг раз атаковал Киевщину беспилотниками. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 4 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", — рассказал он.
По словам Кравченко, попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не фиксировали.
"Пострадавших среди населения нет", — добавил он.
В одном из районов области загорелась трава, в другом — обломки дрона повредили ЛЭП и подожгли сухостой.
Как сообщалось, российское войско в ночь на 25 октября атаковало дронами Киев.