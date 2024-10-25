Ночная атака дронов на Киевщину: повреждена ЛЭП, вспыхнули два пожара

Киевская область подверглась российскому дроновому удару 25 октября, в регионе работала ПВО, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину беспилотниками. Тревога объявлялась дважды и продолжалась более 4 часов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены" , — рассказал он.

По словам Кравченко, попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не фиксировали.

"Пострадавших среди населения нет" , — добавил он.

В одном из районов области загорелась трава, в другом — обломки дрона повредили ЛЭП и подожгли сухостой.

Как сообщалось, российское войско в ночь на 25 октября атаковало дронами Киев.