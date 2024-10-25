Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено ЛЕП, спалахнули дві пожежі
Київська область зазнала російського дронового удару 25 жовтня, в регіоні працювала ППО, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Вночі ворог вкотре атакував Київщину безпілотниками. Тривога оголошувалася двічі та тривала понад 4 годин. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", — розповів він.
За словами Кравченка, влучань у житло чи критичну інфраструктуру не фіксували.
"Постраждалих серед населення немає", — додав він.
В одному з районів області загорілася трава, в іншому — уламки дрона пошкодили ЛЕП і підпалили сухостій.
Як повiдомлялось, російське військо в ніч на 25 жовтня атакувало дронами Київ.