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Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено ЛЕП, спалахнули дві пожежі

Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено ЛЕП, спалахнули дві пожежі
Фото: twitter.com/Defence

Київська область зазнала російського дронового удару 25 жовтня, в регіоні працювала ППО, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину безпілотниками. Тривога оголошувалася двічі та тривала понад 4 годин. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено", — розповів він.

За словами Кравченка, влучань у житло чи критичну інфраструктуру не фіксували.

"Постраждалих серед населення немає", — додав він.

В одному з районів області загорілася трава, в іншому — уламки дрона пошкодили ЛЕП і підпалили сухостій.

Як повiдомлялось, російське військо в ніч на 25 жовтня атакувало дронами Київ.

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