Экстренная служба 112 расширила географию на центральные и восточные регионы – МВД

Служба экстренных вызовов 112 продолжает расширять свою деятельность в Украине, охватывая теперь центральные и восточные регионы страны. Недавно был открыт коммуникационный центр в Днепре.﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет Владислава Ткаченко, РБК-Украина.

За это время операторы центра приняли почти 200 тысяч звонков, из которых 40 тысяч требовали немедленного реагирования. Важные случаи касались сообщений о вражеских атаках, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и случаях домашнего насилия, о которых часто сообщали даже дети.

В центре Днепра работают более 70 операторов, которые круглосуточно обслуживают звонки из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, служба активно внедряет политику трудоустройства ветеранов - семь защитников, получивших ранения на фронте, работают здесь операторами. Самому младшему из них всего 21 год.

Это уже третий коммуникационный центр Службы 112 в Украине, наряду с центрами в Киеве и Львове. Следующим шагом станет открытие центра в Одессе, что сделает экстренную службу 112 доступной по всей стране.

Вызов всех экстренных служб по единому номеру 112 обеспечивает доступность, удобство и комплексность предоставления помощи гражданам, что особенно важно в условиях текущих вызовов безопасности.

"Система 112" - это комплексное предоставление помощи населению в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни, имуществу или окружающей природной среде, общественному порядку.