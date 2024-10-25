В Ровенской области уволили руководителей семи МСЭКов после скандала

В Ровенской области заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Этому предшествовал коррупционный скандал, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Ровенская ОВА.

Как отметил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, в МСЭК продолжаются проверки. Семь руководителей были уволены, им назначили замену.

"На сегодняшний день заменены главы семи МСЭК Ровенской области. Сейчас на их место назначены исполняющие обязанности. Что касается остальных медико-социальных экспертных комиссий области, то там проверка продолжается. Решения по их руководителям будут приняты позже" , - заявил Коваль.

Как известно, две недели назад СБУ разоблачила в Ровенской области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы.

Ликвидация МСЭК

После ряда коррупционных скандалов в Украине решили ликвидировать МСЭК. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий приказ.

Глава Минздрава уволил руководство центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава, отвечающего за координацию деятельности комиссий. По словам министра здравоохранения, на этой неделе могут ликвидировать Центральную МСЭК.

На фоне скандалов Зеленский также заявил, что недоволен работой двух министров.