МАГАТЭ: На Южно-Украинской АЭС от сети отключался атомный блок

На Южно-Украинской АЭС команде МАГАТЭ сообщили, что во вторник вечером энергоблок №1 был отключен от сети примерно на четыре часа, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в релизе МАГАТЭ.

Все из-за ошибочного сигнала к системам защиты блока, при этом системы безопасности реактора не активировались. Причины этого инцидента сейчас расследуют.

Сейчас реактор, один из трех на станции, снова поставляет энергию в сеть.

Напомним:

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 октября продолжили мониторинговую миссию на одной из подстанций, которая является критически важной для работы украинских АЭС.