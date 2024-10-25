Эрдоган заявил, что Путин якобы желает прекращения огня в Украине

Турция видит, что российский диктатор Владимир Путин "стремится к постоянному прекращению огня". В частности якобы существуют ожидания по обмену заключенными, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время разговора с журналистами, которого цитирует местное издание Haber 7.

По словам Эрдогана, как во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский, турецкая сторона увидела, что диктатор Путин также стремится к "постоянному прекращению огня". В том же числе это подтвердил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

"В дополнение к возрождению Черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией вчера (24 октября, - ред.) вечером мы также увидели, что существуют ожидания по обмену заключенными", - добавил президент Турции.

Эрдоган отметил, что сейчас Турция внимательно следит за шагами в направлении обмена пленными и будет делать все возможное, чтобы решить "проблемы" дипломатическим путем.

"Наше желание - как можно быстрее начать мирные переговоры между двумя странами и открыть путь к благоприятному результату. Мы будем продолжать неутомимо работать для достижения этой цели. Мы продолжаем подчеркивать, что в войне нет победителей, а в мире нет побежденных. Эта война обязательно закончится, и наша задача - завершить ее без крови и слез", - пояснил он.

Заявления Путина во время саммита БРИКС

Стоит добавить, что только вчера, во время саммита БРИКС Путин продолжал публично бредить о "продвижении" российских террористов "на всех участках линии соприкосновения в спецоперации", а также якобы "окружении" и "потерях" украинских воинов в Курской области.

В частности диктатор обвинял Украину в нежелании вести диалог с Россией и утверждал о "мяче на стороне Киева".

Отдельно он жаловался на расширение НАТО и удержание градуса конфронтации между Альянсом и страной-террористом Россией.