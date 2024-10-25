Сырский отреагировал на заявление Путина об "окружении" ВСУ в Курской области

Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны Российская Федерация (РФ) безвозвратно потеряла тысячи военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Как отметил Сырский, слова Путина являются откровенной дезинформацией, которая не отражает реальную ситуацию. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении и уже третий месяц подряд уничтожают боевой потенциал врага.

"Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике", - добавил он.

С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых:

6662 - безвозвратные;

10446 - санитарные;

711 были взяты в плен.

В частности потери россиян в вооружении и военной технике составили:

45 танков;

256 боевых бронированных машин;

565 единиц автомобильной техники;

99 артиллерийских систем;

5 реактивных систем залпового огня.

Заявления Путина во время саммита БРИКС

Во время последнего саммита БРИКС Путин утверждал о якобы "успехах" российских военных на линии соприкосновения в рамках так называемой "спецоперации" и "окружении", а также "потерях" украинских войск в Курской области.

Диктатор обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры, заявляя, что "мяч - на стороне Киева". Кроме того, он выразил недовольство относительно расширения НАТО и удержания напряжения между Альянсом и Россией.

Тем временем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что диктатор Путин "стремится к постоянному прекращению огня".