Сырский отреагировал на заявление Путина об "окружении" ВСУ в Курской области
Заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является откровенной дезинформацией. С начала операции Сил обороны Российская Федерация (РФ) безвозвратно потеряла тысячи военных, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.
Как отметил Сырский, слова Путина являются откровенной дезинформацией, которая не отражает реальную ситуацию. В то же время Силы обороны продолжают активные действия на Курском направлении и уже третий месяц подряд уничтожают боевой потенциал врага.
"Несмотря на огромное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике", - добавил он.
С 8 августа, с начала операции на территории Курской области, российская армия потеряла на этом участке 17819 военных, среди которых:
- 6662 - безвозвратные;
- 10446 - санитарные;
- 711 были взяты в плен.
В частности потери россиян в вооружении и военной технике составили:
- 45 танков;
- 256 боевых бронированных машин;
- 565 единиц автомобильной техники;
- 99 артиллерийских систем;
- 5 реактивных систем залпового огня.
Заявления Путина во время саммита БРИКС
Во время последнего саммита БРИКС Путин утверждал о якобы "успехах" российских военных на линии соприкосновения в рамках так называемой "спецоперации" и "окружении", а также "потерях" украинских войск в Курской области.
Диктатор обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры, заявляя, что "мяч - на стороне Киева". Кроме того, он выразил недовольство относительно расширения НАТО и удержания напряжения между Альянсом и Россией.
Тем временем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что диктатор Путин "стремится к постоянному прекращению огня".