В Минагрополитики прогнозируют, что цена на картофель не вырастет до 50 грн/кг

Пока нет оснований для прогнозирования цены картофеля в 50 грн/кг, поскольку текущая цена уже покрывает себестоимость и позволяет импорт. Такое убеждение на брифинге высказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Укринформ.

"Сейчас цены на картофель таковы: 20 грн/кг - оптовая цена, и 30 грн/кг - в рознице, которые являются постоянными в течение двух недель. Мы считаем, что они не будут меняться. Оснований для цены 50 грн/кг нет. Настоящее цена достаточно, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях уменьшения урожайности, а также она позволяет импортировать" , - сказал Высоцкий.

По его словам, урожай картофеля по сравнению с прошлым годом уменьшился на 18%, или на 4 млн т, что существенно в пересчете на страну. Уменьшение урожая он объясняет влиянием засухи, что также повлияло и на цены.

Вместе с тем Высоцкий дал разъяснения по поводу спекуляции на теме импорта. Украина импортирует незначительные объемы картофеля по сравнению с отечественным производством. Поэтому несколько десятков тысяч тонн импортированного картофеля достаточно для стабилизации роста цен и даже его остановки.

Кроме того, по словам чиновника, оснований для удешевления также нет. Нынешняя цена будет ориентиром с определенным потенциальным удорожанием уже ближе к весне на 15%, ведь прибавятся затраты на хранение.