Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: есть погибший и раненый
В результате российской атаки с дрона на гражданскую машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки на Херсонщине погиб 72-летний мужчина, еще один человек попал в больницу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным погибшего".
Отмечается, что 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки доставили в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.
Напомним:
- 23 октября армия РФ с дрона ударила по гражданской машине в Васильевском районе Запорожской области: в результате чего погибли два мужчины 40 и 73 лет.