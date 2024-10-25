Россияне атаковали гражданское авто на Херсонщине: есть погибший и раненый

В результате российской атаки с дрона на гражданскую машину, которая ехала по трассе неподалеку Томиной Балки на Херсонщине погиб 72-летний мужчина, еще один человек попал в больницу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным погибшего".

Отмечается, что 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки доставили в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

Напомним: