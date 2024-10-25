Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: є загиблий і поранений
Внаслідок російської атаки з дрона на цивільну автівку, що їхала трасою неподалік Томиної Балки на Херсонщині загинув 72-річний чоловік, ще одна людина потрапила у лікарню, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На жаль, 72-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним загиблого".
Зазначається, що 35-річного чоловіка з вибуховою травмою, контузією та пораненням руки доставили до лікарні. Наразі йому надають необхідну меддопомогу.
Нагадаємо:
- 23 жовтня армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області: внаслідок чого загинули два чоловіки 40 та 73 років.