СБУ и полиция задержали 19 человек, которые через Телеграмм-каналы дискредитировали мобилизацию

СБУ и Нацполиция разоблачили 19 администраторов и корреспондентов Телеграмм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации Вооруженных сил Украины. Со ссылкой на данные Службы безопасности Украины, сообщает Левый берег.

По информации СБУ, фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

t.me/SBUkr

Так, в Хмельницкой области заблокировали подрывную деятельность сразу 14 человек, публично призывавших военнообязанных уклоняться от мобилизации. В частности, фигуранты публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Для распространения контента они администрировали десятки групп в Телеграме и Вайбере.

t.me/SBUkr

В Киеве разоблачены четыре жителя столицы, которые публиковали в чатах Телеграмм-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевщины. Для маскировки преступных действий злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

t.me/SBUkr

В Винницкой области будут судить 30-летнего ухилянта, который кроме того, что сам скрывался от призыва, еще и агитировал на своем Телеграмм-канале последовать его примеру.

t.me/SBUkr

На основании полученных доказательств следователи СБУ уже сообщили пяти задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.