Германия завершает подготовку пакета помощи Украине на €1,4 млрд

Германия завершает подготовительную работу по пакету помощи Украине на €1,4 миллиарда. Об этом заявила на брифинге в пятницу заместитель представителя федерального правительства Кристиане Гоффманн, сообщает Укринформ.

"ФРГ продолжает широкую поддержку Украины, в частности, выполняет очередной пакет помощи на сумму €1,4 миллиарда" , - проинформировала Гоффманн.

Она также напомнила, что утвержденный кредит в размере $50 миллиардов, принятый летом странами G7.

Представитель Минобороны Арно Коллац подтвердил факт предоставления пакета военной помощи на €1,4 миллиарда, в который входят, в частности, средства ПВО и артиллерия и многое другое. Он также добавил, что Германия передает ВСУ такие материалы и технику, «которые возможны с политической, финансовой и промышленной точки зрения».

Гоффманн также подчеркнула, что Берлин «внимательно и с большим беспокойством» наблюдает за сообщениями о возможном отправлении в Россию солдат КНДР, и «апеллирует ко всему миру не поддерживать российскую агрессивную войну против Украины ни военными, ни экономическими средствами».

В среду МИД ФРГ вызвал временного поверенного в делах КНДР из-за информации о возможных планах привлечения северокорейских военных в войне против Украины. Пхеньян призвали воздержаться от оказания какой-либо помощи РФ, ведь это составляет эскалацию ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за выделение первых €1,4 миллиарда из доходов от замороженных российских активов на обеспечение оборонных нужд.

По словам Премьер-министра, важно, что €400 миллионов пойдут в поддержку украинской оборонной промышленности.

На встрече с депутатами подкомитета по вопросам безопасности и обороны Комитета по иностранным делам Европейского парламента во главе с председателем Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн Шмыгаль также призвал снять какие-либо ограничения на использование западного оружия по целям в России.

Стороны обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции, ситуацию с безопасностью в Украине с учетом новых вызовов.

"Мы нуждаемся в эффективных инструментах, чтобы сдерживать российскую агрессию" , - подчеркнул Шмигаль.

Он выразил надежду, что объем прямых закупок у украинских производителей будет дальше расти.

"Мы уже инвестировали в развитие украинской промышленности $4 миллиарда, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Нуждаемся в дополнительных инвестициях в наш ОПК. Наш приоритет - производство отечественных беспилотников и дальнобойного оружия" , - подчеркнул Шмигаль.

Стороны обсудили План победы Президента Украины, эффективное функционирование Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира и европейский план по поставке одного миллиона артиллерийских боеприпасов.

Премьер также поблагодарил за поддержку важных инициатив Европарламента, усиливающих и укрепляющих Украину.