США разработали мощную "глушилку" спутников Китая и РФ - Bloomberg

США подготовили мощную систему РЭБ против китайских и российских космических спутников. Она будет запущена в следующем году.﻿ Со ссылкой на Bloomberg, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Система L3Harris Technologies Inc., известная как Meadowlands, представляет собой облегченную, подвижную версию "системы встречной связи", которая была объявлена работоспособной в 2020 году.

Однако, по данным издания, новая модель может получить обновленное программное обеспечение и способна глушить больше частот. Сначала он был запланирован до доставки в октябре 2022 года, но его перенесли из-за неизвестных технических проблем.

Однако на прошлый месяц он завершил все проверочные тестирования на системном уровне и в следующем году могу быть запущен.

Компания L3Harris Technologies получила многолетний контракт на 125 миллионов долларов США на производство систем космической электронной борьбы, защищающих военные операции США и боевиков.

"Система Meadowlands будет иметь значительные обновления с точки зрения технической производительности и упрощенной логистики для развертывания и поддержки... L3Harris завершил тестирование верификации, и программа готова к реализации в начале следующего года" , - говорится в заявлении L3Harris.

Напомним, в июле этого года США планируют развернуть новую наземную систему глушения сигнала, чтобы помешать китайским и российским спутникам передавать информацию об американских войсках во время конфликта.