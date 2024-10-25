В Киеве задержали на взятке помощника начальника Подольского ТЦК

В Киеве задержали помощника начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Со ссылкой на пресс-службу Киевского городского ТЦК и СП, сообщает Новое время.

Мужчина обещал фигуранту уголовного дела за взятку избежать штрафов за нарушение законодательства, касающегося обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Задержанный также пытался помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации.

Оперативные действия проводятся в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, отметила пресс-служба.

«Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы система избавлялась от нарушителей закона», — отметили в Киевском городском ТЦК и СП.