В Киеве задержали на взятке помощника начальника Подольского ТЦК
В Киеве задержали помощника начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Со ссылкой на пресс-службу Киевского городского ТЦК и СП, сообщает Новое время.
Мужчина обещал фигуранту уголовного дела за взятку избежать штрафов за нарушение законодательства, касающегося обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.
Задержанный также пытался помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации.
Оперативные действия проводятся в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, отметила пресс-служба.
«Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы система избавлялась от нарушителей закона», — отметили в Киевском городском ТЦК и СП.