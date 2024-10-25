У Києві затримали на хабарі помічника начальника Подільського ТЦК

У Києві затримали помічника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З посиланням на пресслужбу Київського міського ТЦК та СП, повідомляє Новое время.

Чоловік обіцяв фігуранту кримінальної справи за хабар уникнути штрафів за порушення законодавства, що стосується оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Затриманий також намагався допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

Оперативні дії проводяться в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, зазначила пресслужба.