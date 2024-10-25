Китайские хакеры могли взломать телефоны Трампа и Джей Ди Вэнса - NYT

Хакеры из Китая, вероятно, получили доступ к телефонам, которыми пользовались бывший президент США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Об этом газете The New York Times рассказали информированные источники, сообщает Европейская правда.

В начале этого года сотрудники служб безопасности США обнаружили присутствие в американских телекоммуникационных системах связанной с Китаем хакерской группы, которую западные эксперты по кибербезопасности назвали Salt Typhoon.

Но лишь недавно следователи установили, что китайские хакеры нацелились на конкретные телефонные номера, утверждают собеседники NYT.

На этой неделе, говорится в материале, предвыборному штабу Трампа сообщили, что он и Вэнс были среди ряда людей, чьи телефонные номера были целью хакерских атак из-за проникновения в системы оператора связи Verizon.

Источники издания говорят, что следователи в США уже устанавливают, какие данные смогли получить хакеры. Сейчас расследование находится на начальном этапе.

По словам собеседников The New York Times, связанная с хакерами атака выходит за пределы президентских выборов в США 2024 года, поэтому она может иметь далеко идущие последствия для национальной безопасности.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг отказался прямо комментировать, были ли телефоны, которыми пользовались экс-президент и его напарник, мишенью для хакерских атак, зато обвинил Белый дом в том, что они позволили иностранному государству совершить такие действия.

Еще в апреле в США заявили, что видели попытки Китая повлиять на предстоящие президентские выборы.

Между тем ранее стало известно, что связанные с Ираном хакеры смогли взломать почтовую переписку кампании Трампа и даже опубликовать часть полученной информации.