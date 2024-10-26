Израиль нанес удары по военным объектам Ирана

В субботу, 26 октября, Израиль начал атаку на Иран в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами в начале октября. Страна атакует военные цели, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Axios и официальный Telegram Армии обороны Израиля.

В частности, рано утром по местному времени иранское государственное телевидение сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран. Следом информацию об атаке изданию Axios подтвердили два осведомленных источника.

Позже, ЦАХАЛ официально подтвердил, что начал ответные меры за иранскую атаку, совершенную в начале октября 2024 года.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки режима в Иране на государство Израиль - прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране" , - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что режим в Иране и его прокси в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября - на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территория.

"Как и любая другая суверенная страна в мире, государство Израиль имеет право и обязанность ответить. Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое для защиты государства Израиль и его народа" , - резюмировал ЦАХАЛ.

В комментарии NBC News два высокопоставленных арабских чиновника сообщили, что первоначальный удар по Тегерану, вероятно, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия.

Обновлено в 03:05

США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана. Об этом написало Reuters со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Обновлено в 03:15

Fox News сообщает, что Белый дом был уведомлен незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по Ирану.

Обновлено в 03:23

США в последние дни консультировались с Израилем по поводу масштабов и типов целей, по которым будут нанесены удары. Об этом пишет The New York Times.

Также Белый дом отметил, что израильское государство наносит удары в целях самообороны и в ответ на атаку Тегерана.

Обновлено в 03:37

Военные центры КСИР на западе и юго-западе Тегерана не пострадали в результате ракетной атаки Израиля в ночь на субботу, пишет иранское госагентство Tasnim.

Обновлено в 03:39

Неназванный израильский чиновник заявил NBC, что Израиль не наносит удары по иранским ядерным объектам или нефтяным месторождениям, а сосредотачивается на военных целях.

"Мы нацелены на то, что могло угрожать нам в прошлом или может угрожать в будущем", - сказал чиновник.

Обновлено в 03:44

Государственное сирийское информационное агентство SANA сообщает, что Израиль нанес удары по нескольким военным объектам в южной и центральной части Сирии. Удары были нанесены одновременно с началом атак Израиля на Иран.

По данным агентства SANA, средства ПВО сбили часть израильских ракет.

Обновлено в 03:58

Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, утверждает Sky News Arabia, ссылаясь на источник.

Обновлено в 04:05

Системы ПВО Ирана не смогли перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля, утверждает Jerusalem Post со ссылкой на неназванных официальных израильские лица.

Обновлено 04:24

The Jerusalem Post пишет, что в атаке на Иран принимали участие более 100 истребителей BBC Израиля.

Обновлено в 04:53

Израиль и авиация ЦАХАЛ на данный момент не понесли потерь в ходе атаки на Иран, сообщает ABC News со ссылкой на осведомленный источник.

Также по словам источника, атака Израиля продолжается и будет единоразовым ответом с его стороны на иранский обстрел 1 октября. Ответ, как утверждается, продлится одну ночь.

Обновлено в 05:14

Тегеран готов дать пропорциональный ответ на удары Израиля. Об этом агентству Tasnim сказал неназванный информированный источник.

Что предшествовало

Напомним, во вторник 1 октября, Иран нанес вторую за год массированную атаку на Израиль. Страна выпустила около 180 баллистических ракет.

Также отметим, что в пятницу, 18 октября, произошла утечка данных об ответной атаке Израиля по Ирану. В частности, в сети начали распространяться документы, датированные 15 и 16 числом этого месяца, которые изначально опубликовал Telegram аккаунт под названием Middle East Spectator.