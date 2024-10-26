Израиль нанес удары по военным объектам Ирана
В субботу, 26 октября, Израиль начал атаку на Иран в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами в начале октября. Страна атакует военные цели, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Axios и официальный Telegram Армии обороны Израиля.
В частности, рано утром по местному времени иранское государственное телевидение сообщило о взрывах в нескольких районах страны, включая Тегеран. Следом информацию об атаке изданию Axios подтвердили два осведомленных источника.
Позже, ЦАХАЛ официально подтвердил, что начал ответные меры за иранскую атаку, совершенную в начале октября 2024 года.
"В ответ на многомесячные непрерывные атаки режима в Иране на государство Израиль - прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране", - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что режим в Иране и его прокси в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября - на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территория.
"Как и любая другая суверенная страна в мире, государство Израиль имеет право и обязанность ответить. Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое для защиты государства Израиль и его народа", - резюмировал ЦАХАЛ.
В комментарии NBC News два высокопоставленных арабских чиновника сообщили, что первоначальный удар по Тегерану, вероятно, был нанесен по казармам или офису, а также по складу оружия.
Обновлено в 03:05
США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана. Об этом написало Reuters со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.
Обновлено в 03:15
Fox News сообщает, что Белый дом был уведомлен незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по Ирану.
Обновлено в 03:23
США в последние дни консультировались с Израилем по поводу масштабов и типов целей, по которым будут нанесены удары. Об этом пишет The New York Times.
Также Белый дом отметил, что израильское государство наносит удары в целях самообороны и в ответ на атаку Тегерана.
Обновлено в 03:37
Военные центры КСИР на западе и юго-западе Тегерана не пострадали в результате ракетной атаки Израиля в ночь на субботу, пишет иранское госагентство Tasnim.
Обновлено в 03:39
Неназванный израильский чиновник заявил NBC, что Израиль не наносит удары по иранским ядерным объектам или нефтяным месторождениям, а сосредотачивается на военных целях.
"Мы нацелены на то, что могло угрожать нам в прошлом или может угрожать в будущем", - сказал чиновник.
Обновлено в 03:44
Государственное сирийское информационное агентство SANA сообщает, что Израиль нанес удары по нескольким военным объектам в южной и центральной части Сирии. Удары были нанесены одновременно с началом атак Израиля на Иран.
По данным агентства SANA, средства ПВО сбили часть израильских ракет.
Обновлено в 03:58
Одним из мест в Иране, атакованных Израилем, была военная база для запуска баллистических ракет, утверждает Sky News Arabia, ссылаясь на источник.
Обновлено в 04:05
Системы ПВО Ирана не смогли перехватить ни одну из запущенных ракет Израиля, утверждает Jerusalem Post со ссылкой на неназванных официальных израильские лица.
Обновлено 04:24
The Jerusalem Post пишет, что в атаке на Иран принимали участие более 100 истребителей BBC Израиля.
Обновлено в 04:53
Израиль и авиация ЦАХАЛ на данный момент не понесли потерь в ходе атаки на Иран, сообщает ABC News со ссылкой на осведомленный источник.
Также по словам источника, атака Израиля продолжается и будет единоразовым ответом с его стороны на иранский обстрел 1 октября. Ответ, как утверждается, продлится одну ночь.
Обновлено в 05:14
Тегеран готов дать пропорциональный ответ на удары Израиля. Об этом агентству Tasnim сказал неназванный информированный источник.
Что предшествовало
Напомним, во вторник 1 октября, Иран нанес вторую за год массированную атаку на Израиль. Страна выпустила около 180 баллистических ракет.
Также отметим, что в пятницу, 18 октября, произошла утечка данных об ответной атаке Израиля по Ирану. В частности, в сети начали распространяться документы, датированные 15 и 16 числом этого месяца, которые изначально опубликовал Telegram аккаунт под названием Middle East Spectator.