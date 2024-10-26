В Кабмене подготовили пенсионную реформу: сколько нужно будет отчислить из зарплаты

Минсоцполитики подготовило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Предлагается ввести обязательный платеж в государственный или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект, обнародованный для обсуждения на сайте﻿ ФПУ.

Проектом предлагается уменьшить ставку Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение первого года введения системы с 22% до 17%, в течение второго года – до 16%, начиная с третьего года и в последующие годы – до 15%.

Платеж работника

Согласно документу, обязательный накопительный взнос для работников составит 1% базы начисления накопительного взноса в течение первого года с даты начала уплаты накопительных взносов в систему общеобязательного накопительного обеспечения, 2% - в течение второго года, 3% - в течение третьего и последующие годы.

Дополнительный накопительный взнос для работников составляет 1% базы начисления в течение первого года, 2% – в течение второго года, 3% – в течение третьего и в последующие годы.

Работник может отказаться от уплаты дополнительного взноса или возобновить его уплату на основании поданного работодателю заявления.

Платеж работодателя

Обязательный накопительный взнос для работодателей составляет 1% базы начисления накопительного взноса в течение первого, 2% – в течение второго года, 3% – в течение третьего и в последующие годы.

Начиная с четвертого года, работодатели выделяют часть единого взноса на накопительный взнос в размере накопительного взноса, но только в случае если работник платит дополнительный накопительный взнос с собственных доходов. В случае отказа работника от уплаты дополнительного накопительного взноса работодатели не выделяют накопительный взнос из единого взноса.

Самозанятые лица

Обязательный накопительный взнос для самозанятых лиц, уплачивающих такой взнос в свою пользу, составляет 1% базы начисления в течение первого года, 2% – в течение второго года, 3% – в течение третьего и последующих лет.

Уплата взносов

Обязательный накопительный взнос для работодателей уплачивается работодателями в составе единого взноса и выделяется в отчетности по уплате единого взноса. Обязательный накопительный взнос для работников и дополнительный взнос не являются единственным взносом.

Уплата работодателями и самозанятыми лицами накопительного взноса на счета налоговых органов производится одновременно с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

За неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого и накопительного взноса налагается штраф в размере 20% своевременно не уплаченных сумм.

Базой начисления накопительного взноса является сумма начисленной каждому работнику заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты. Накопительный взнос не входит в систему налогообложения.

Государственный пенсионный фонд

Участник системы должен избрать до дня начала уплаты накопительных взносов учреждение накопительного пенсионного обеспечения, в которое будут перечисляться уплаченные им или в пользу него накопительные взносы путем заключения с ним договора (пенсионного контракта).

В то же время, будет создан Государственный накопительный пенсионный фонд, который является учреждением накопительного пенсионного обеспечения для лиц, которые не определились с выбором такого учреждения, и лиц, которые сознательно избрали это учреждение.

Попытки ввести накопительную пенсию

Напомним, попытки реформировать солидарную пенсионную систему и ввести накопительную пенсию периодически фиксируются в Украине, по крайней мере, с начала 2000-х годов. В то же время, ни одна из них не была успешной.

Основной причиной неудачных попыток ввести накопительную пенсию является отсутствие в Украине фондового рынка и инструментов, позволяющих хотя бы сохранить пенсионные накопления от инфляции.

Последней попыткой провести пенсионную реформу стал законопроект лидеров партии "Слуга народа", внесенный весной 2023 года. Этот проект провалился в Раде в апреле 2024 года.