Посол США отреагировала на российский удар по многоэтажке в Киеве

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую атаку РФ с помощью ударных дронов, один из которых попал в многоэтажку в Киеве, сообщает Европейская правда.

Об этом посол написала в X (Twitter).

Бринк отметила, что Россия каждую ночь запускает по Украине ударные беспилотники и ракеты, целями которых часто становятся гражданские объекты.

"Сегодня ночью в результате российской атаки загорелась жилая многоэтажка в Киеве. Россия должна быть привлечена к ответственности", ﻿ – подчеркнула она.

Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.

Также сообщалось, что в результате атаки погибла девочка-подросток, пострадали шесть жителей.

Недавно британская разведка сообщала, что в сентябре Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов – более 1300.