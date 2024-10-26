Британия призывает Иран не отвечать на атаку Израиля

Великобритания после ударов Израиля по иранским военным объектам призывает "все стороны проявить сдержанность", сообщает Европейская правда.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, которого цитирует The Guardian.

В ходе пресс-конференции Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".

"Я четко осознаю, что Израиль имеет право защищаться от иранской агрессии. Я также четко осознаю, что мы должны избегать дальнейшей региональной эскалации и призываю все стороны проявлять сдержанность. Иран не должен отвечать", – подчеркнул британский премьер.

Он добавил, что Британия продолжит работать с союзниками над деэскалацией ситуации во всем регионе.

Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Перед этим газета The Washington Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.