Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Правительство протокольным решением согласовало частичное восстановление бронирования для военнообязанных, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Продлить бронирование смогут те, кто получил статус забронированного до 31 мая 2024 года. Соответствующее решение о частичном восстановлении бронирования согласовали на протокольном заседании правительства по предложению первого заместителя министра обороны.

"В то же время аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, которые были приняты в последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений.

По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и, носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных Правительство обновит критерии бронирования", - добавили в сообщении.

Напомним:

23 октября Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, позволив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство относительно предложенных Минэкономики моделей экономического бронирования, назвав их несправедливыми.