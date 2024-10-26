Кабмін частково відновив бронювання військовозобовʼязаних

Уряд протокольним рішенням погодив часткове відновлення бронювання для військовозобовʼязаних, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Продовжити бронювання зможуть ті, хто отримав статус заброньованого до 31 травня 2024 року. Відповідне рішення щодо часткового відновлення бронювання погодили на протокольному засіданні уряду за пропозицією першого заступника міністра оборони.

"Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних Уряд оновить критерії бронювання", – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

23 жовтня Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.