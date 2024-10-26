Хакеры атакуют органы местного самоуправления в Украине: что известно

Вражеские хакеры совершили новую масштабную кибератаку. Она направлена на органы местного самоуправления в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают в Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила масштабную кибератаку. Хакеры рассылают фишинговые электронные письма с темой "Замена таблицы". Такие письма содержат ссылку якобы на Google-таблицу. На самом деле ссылка ведет на страницу, где размещена "инструкция" для запуска вредоносной команды.

Специалисты объясняют, что получив такое письмо, пользователь переходит по ссылке и попадает на страницу, имитирующую защиту от ботов. После клика на "I'm not a robot" и выполнения так называемой "инструкции" на компьютере выполняется вредоносный сценарий.

Почему это небезопасно:

выполнение команды приведет к загрузке программы и созданию с помощью туннеля;

похищению данных браузеров (Chrome, Edge, Opera, Firefox и т.п.);

установка вредоносного ПО.

CERT-UA предполагает, что к атаке может быть причастна группировка UAC-0001 (APT28), связанная со спецслужбами РФ.

Если вы стали жертвами атаки, обращайтесь на электронную почту incidents@cert.gov.ua и по телефону +38 (044) 281-88-25.

Напомним, 14 октября в Украине произошла волна фейковых минирований. Неизвестные сообщали о якобы заминировании школ, органов государственной власти, судов. Правоохранители обработали более 2 тысяч вызовов о минировании. Большинство сообщений было из российских IP-адресов.

Также сообщалось, что неизвестные рассылали в Telegram опасный вирус от имени якобы технической поддержки приложения "Резерв+".