На Буковине произошло летальное ДТП: двое погибших, еще трое травмированы

На Буковине следователи полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека, еще трое — получили травмы, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают в Нацполиции.

В ночь на 26 октября в с. Заволока Черновицкого района водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонным препятствием. В результате аварии водитель и один из пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое пассажиров с многочисленными телесными повреждениями доставлены в больницу. По этому факту возбуждено уголовное производство.

На месте происшествия работали сотрудники отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативная группа отделения №1 (г. Сторожинец) ЧРУП, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Предварительно полицейские установили, что 28-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части дороги и столкнулся с бетонным препятствием.

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир получили многочисленные травмы и погибли на месте происшествия. Тела погибших правоохранители направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Еще троих пассажиров в возрасте 23-24 лет медики госпитализировали в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Транспортное средство изъято. Досудебное расследование продолжается.