На Буковині сталося летальне ДТП: двоє загиблих, ще троє травмовані

На Буковині слідчі поліції встановлюють обставини ДТП, в якій загинуло двоє людей, ще троє — отримали травми, повідомляє Ділова столиця.

Про це повiдомляють в Нацполіції.

У ніч на 26 жовтня в с. Заволока Чернівецького району водій автомобіля BMW не впорався із керуванням та зіткнувся з бетонною перешкодою. Внаслідок аварії кермувальник та один із пасажирів отримали травми, несумісні з життям. Ще трьох пасажирів з численними тілесними ушкодженням доставлено у лікарню. За цим фактом розпочате кримінальне провадження.

На місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група відділення №1 (м. Сторожинець) ЧРУП, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.

Попередньо поліцейські встановили, що 28-річний водій автомобіля "BMW", не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся з бетонною перешкодою.

У результаті ДТП водій та 24-річний пасажир отримали численні травми та загинули на місці події. Тіла загиблих правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи.

Ще трьох пасажирів, віком 23-24 роки, медики госпіталізували до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває.