В Украине будет тепло и без осадков: прогноз погоды на завтра

Завтра, 27 октября, в Украине будет без осадков. Кроме того, ожидается теплая погода, до 19°, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В воскресенье, 27 октября, в Украине будет преимущественно без осадков, в большинстве областей страны ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на западе и на востоке страны местами 0-2° мороза.

"Днем 9-16° тепла, в Закарпатье, в воскресенье и в Прикарпатье до 19°" , - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Украине

Погода в Украине 26-27 октября бпройдет под влиянем антициклона. Поэтому в эти дни дождей не ожидается. Правда, вероятны туман и ночные заморозки в части регионов. Максимально ожидалось до 18°.