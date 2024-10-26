В Україні буде тепло та без опадів: прогноз погоди на завтра

Завтра, 27 жовтня, в Україні буде без опадів. Крім того, очікується тепла погода, до 19°, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У неділю, 27 жовтня, в Україні буде переважно без опадів, в більшості областей країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на заході і на сході країни місцями 0-2° морозу.

"Вдень 9-16° тепла, на Закарпатті, в неділю і на Прикарпатті до 19°" , - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні

Погода в Україні 26-27 жовтня проходить під впливом антициклону. Тож у ці дні дощів не очікується. Щоправда, можливі туман та нічні заморозки у частині регіонів. Максимально очікувалося до 18°.