Rheinmetall построит в Украине четыре завода: что о них известно

Концерн Rheinmetall построит в Украине в общей сложности четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью директора Rheinmetall Армина Паппергера.

"У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия - это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.

"Третий момент - это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать", - отметил Паппергер.

Директор концерна также раскрыл подробности о готовности этих четырех заводов.

"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", - констатировал он.

Строительство заводов Rheinmetall в Украине

Еще в марте 2024 года сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить оружие.

В частности, Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов. Кроме того, "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

В мае также стало известно, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.