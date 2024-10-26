Rheinmetall побудує в Україні чотири заводи: що про них відомо

Концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. Один із них вже працює, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

"У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія - це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", - розповів він.

Крім того, за його словами, Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.

"Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", - зазначив Паппергер.

Директор концерну також розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьх заводів.

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - констатував він.

Будівництво заводів Rheinmetall в Україні

Ще в березні 2024 року повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.

Зокрема, Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів. Крім того, "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в Україні.

У травні також стало відомо, що концерн Rheinmetall відкриє в Україні спільне виробництво ППО.