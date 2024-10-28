СМИ: Де Ниро и Ди Каприо поддержали Харрис в предвыборной гонке

Голливудские звезды и обладатели премии "Оскар" Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в Филадельфии (США) приняли участие в мероприятии в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис. Известные актеры призвали избирателей активно голосовать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CBS News.

Кроме Де Ниро и Ди Каприо, хедлайнерами мероприятия также стали обладательница премии "Эмми" Керри Вашингтон, актриса Тесса Томпсон и актер Брайан Тайри Генри.

Событие называлось Philadelphian for Kamala Harris, а провели его мэр Паркер и региональный глава кампании Black Women for Harris Дон Чавоус.

К собранию также присоединились несколько местных избранных должностных лиц, что отметило потенциальное влияние явки избирателей в Пенсильвании.

По словам мэра Паркера, путь в Белый дом "проходит прямо через штат Филадельфия". Он отметил значение Филадельфии в формировании национальных результатов, отметив недавние выборы, где штат сыграл решающую роль.

Знаменитости во время мероприятия обратились к гражданам и зрителям, и подчеркнули важность голосования, при этом каждая из присутствующих звезд поддержала кандидатуру от демократов Гаррис.

В своем обращении Ди Каприо, в частности, высказался в поддержку позиции своей фаворитки по изменению климата.

"Независимо от того, есть ли у нас администрация, которая не отрицает научные факты, верящая в 99% научного сообщества, когда речь заходит о техногенном климатическом кризисе. Выбор не может быть более четким, и этот выбор - вице-президент Камала Харрис", - сказал он.

А Де Ниро открыто и резко выражал пренебрежение к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, используя бранные слова. 81-летний актер также призвал граждан США не игнорировать выборы.

В свою очередь, Керри Вашингтон также отметила важность голосования в Филадельфии.

"Мы здесь не как актеры и актрисы. Мы здесь как американцы. На карту поставлено слишком многое, чтобы бояться, молчать и самодовольно. Вот почему мы здесь" , - сказала она.

Тесса Томпсон из Creed и Брайан Генри по телевизионному шоу "Атланта" напомнили филадельфийцам о ключевой роли города в контексте предстоящих 5 ноября выборов.

Также американские СМИ отмечают, что красная дорожка останется в Филадельфии еще на несколько дней, поскольку музыкант Брюс Спрингстин собирается выступить хедлайнером концерта и митинга с бывшим президентом Бараком Обамой в поддержку Харрис 28 октября.

Ранее сообщалось, что за 3 месяца Илон Маск выделил около 75 млн долларов своей группе в поддержку Трампа.

Напомним также, в сентябре поп-звезда Тейлор Свифт раскрыла, кого поддержит на выборах в США.