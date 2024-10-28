Генштаб: Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем
За последние сутки с 27 на 28 октября, россияне потеряли на фронте 1680 солдат, 7 танков и 100 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 690 720 (+1680) человек ликвидировано;
- танков - 9120 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 395 (+40) ед.;
- артиллерийских систем - 19 872 (+51) ед.;
- РСЗО - 1240 ед.;
- средства ПВО - 984 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 867 (+68) ед.;
- крылатых ракет - 2625 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 660 (+100) ед.;
- специальной техники - 3556 (+14) ед.
Ситуация на фронте и ночной обстрел
По данным ISW, Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области, однако враг наступает в Донецкой области.
Ночью российские террористы обстреляли Харьков. В результате атаки пострадали семь человек, среди них - ребенок.