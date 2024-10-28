Генштаб: Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем

За последние сутки с 27 на 28 октября, россияне потеряли на фронте 1680 солдат, 7 танков и 100 единиц автомобильной техники, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 690 720 (+1680) человек ликвидировано;

танков - 9120 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 18 395 (+40) ед.;

артиллерийских систем - 19 872 (+51) ед.;

РСЗО - 1240 ед.;

средства ПВО - 984 ед.;

самолетов - 369 ед.;

вертолетов - 329 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 867 (+68) ед.;

крылатых ракет - 2625 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 27 660 (+100) ед.;

специальной техники - 3556 (+14) ед.

Ситуация на фронте и ночной обстрел

По данным ISW, Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области, однако враг наступает в Донецкой области.

Ночью российские террористы обстреляли Харьков. В результате атаки пострадали семь человек, среди них - ребенок.