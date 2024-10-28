Генштаб: Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів та артсистем
За останню добу з 27 на 28 жовтня, росіяни втратили на фронті 1680 солдатів, 7 танків і 100 одиниць автомобільної техніки, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 690 720 (+1680) осіб ліквідовано;
- танків - 9120 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 18 395 (+40) од.;
- артилерійських систем - 19 872 (+51) од.;
- РСЗВ - 1240 од.;
- засоби ППО - 984 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 867 (+68) од.;
- крилатих ракет - 2625 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 660 (+100) од.;
- спеціальної техніки - 3556 (+14) од.
Ситуація на фронті та нічний обстріл
За даними ISW, Збройні сили України просунулися в Курській області, однак ворог наступає у Донецькій області.
Вночі російські терористи обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них - дитина.