Генштаб: На фронте за сутки 144 столкновения, больше всего – на Кураховском направлении

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Кураховском (37), Покровском (27) и Купянском (20) направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 28 октября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 91 авиаудар, в том числе сбросил 184 КАБ. Кроме этого, совершил 4410 обстрелов.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили один пункт управления и одну артиллерийскую систему.

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, за минувшие сутки, состоялось четыре вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении произошло 20 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого.

Враг атаковал 16 раз в Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Василовки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 37 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Новоселидовки, Нововодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Екатериновки.

При поддержке авиации на Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций неподалеку от Новоукраинки и Богоявления.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активно задействовал штурмовую и бомбардировочную авиацию, в том числе сбросил более десятка управляемых бомб.

В Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 29 авиационных ударов, сбросил 42 КАБ, нанес 323 артиллерийских обстрела.