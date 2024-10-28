Ночная атака дронов на Киевскую область: поврежден дом, вспыхнул пожар

Российские военные атаковали дронами Киевскую область ночью 28 октября, вспыхнул пожар, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг раз атаковал Киевщину с помощью беспилотников. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели" , — рассказал он.

По словам Кравченко, попаданий в критическую инфраструктуру не было.

"Пострадавших среди населения нет" , — отметил он.

В одном из районов области, добавил Кравченко, обломки дрона повредили частный дом, выбиты окна. Также загорелась трава.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки.

Как сообщалось, кафиры ночью ударили по Сумщине "шахедами", повреждены энергетические объекты.