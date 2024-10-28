Нічна атака дронів на Київську область: пошкоджено будинок, спалахнула пожежа

Російські військові атакували дронами Київську область вночі 28 жовтня, спалахнула пожежа, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину за допомогою безпілотників. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі" , — розповів він.

За словами Кравченка, влучань в критичну інфраструктуру не було.

"Постраждалих серед населення немає" , — зазначив він.

В одному з районів області, додав Кравченко, уламки дрона пошкодили приватний будинок, вибиті вікна. Також загорілася трава.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки атаки.

Як повiдомлялось, окупанти вночі вдарили по Сумщині "шахедами", пошкоджені енергетичні об'єкти.