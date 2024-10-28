США не надеются на перемирие между Израилем и ХАМАС до президентских выборов – CNN

В США не надеются на прорыв в переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке до президентских выборов в стране. Об этом в комментарии телеканалу CNN рассказали неназванные официальные лица, сообщает Европейская правда.

В ближайшие дни в столице Катара Дохе должны возобновиться переговоры по освобождению заложников и прекращению огня в Газе.

Американские чиновники говорят, что после убийства Израилем лидера ХАМАС Яхьи Синвара ситуация вновь приобрела новый импульс.

Однако частным образом некоторые представители США признают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который следит за выборами в США, не собирается принимать серьезных решений, пока не узнает, кто станет президентом.

В течение нескольких дней после смерти Синвара советники президента США Джо Байдена выражали осторожный оптимизм относительно возможности возобновления переговоров о прекращении огня, а госсекретарь Энтони Блинкен совершил турне по странам Ближнего Востока.

Но в это время Нетаньяху, по словам кандидата от республиканцев Дональда Трампа, звонил ему, чтобы обсудить текущую ситуацию на Ближнем Востоке.