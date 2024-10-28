Bild: Германия начала массово отказывать гражданам Украины во въезде

Правительство Германии начало массово отказывать гражданам Украины во въезде в страну в 2024 году﻿. Об этом пишет немецкая газета Bild, сообщает Деловая столица.

По ее информации, с начала года Германия не пустила 5935 украинцев — они стали самой многочисленной группой иностранцев, которых страна не пропустила на границе.

"Федеральная полиция на сегодня поймала тысячи преступников, экстремистов и нелегальных мигрантов. Таковы данные о контроле сухопутных границ (за исключением аэропортов и морских портов) федеральной полицией, которыми располагает Bild" , — пишет издание.

На втором месте среди иностранцев, которым Германия отказала во въезде, оказались граждане Сирии, которые получили 4708 отказов. На третьем месте — афганцы с результатом 2396 отказов.

Также было обнаружено 1482 депортированных мигрантов, которые хотели вернуться в страну, несмотря на запрет. По словам журналистов, речь идет в частности о мигрантах, которые не имели права на проживание в Германии.