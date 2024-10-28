Bild: Німеччина почала масово відмовляти громадянам України у в'їзді

Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році﻿. Про це пише німецька газета Bild, повідомляє Ділова столиця.

За її інформацією, з початку року Німеччина не пустила 5935 українців — вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких країна не пропустила на кордоні.

"Федеральна поліція на сьогодні зловила тисячі злочинців, екстремістів та нелегальних мігрантів. Такі дані про контроль сухопутних кордонів (за винятком аеропортів і морських портів) федеральною поліцією, які має Bild" , – пише видання.

На другому місці серед іноземців, яким Німеччина відмовила у в'їзді, опинилися громадяни Сирії, які отримали 4708 відмов. На третьому місці – афганці з результатом 2396 відмов.

Також було виявлено 1482 депортованих мігрантів, які хотіли повернутися до країни, попри заборону. За словами журналістів, йдеться зокрема про мігрантів, які не мали права на проживання в Німеччині.